Збірна України не поїде на чемпіонат світу з футболу

У Парижі завершився матч-відповідь плей-офф відбіркового циклу чемпіонату світу-2014, в якому збірна України програла команді Франції з рахунком 0:3.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, збірна Франції виграла за сумою двох матчів і домоглася права виступати на Мундіалі в Бразилії.

Гра з самого початку проходила з перевагою господарів поля, яким вдалося відкрити рахунок у середині першого тайму. Ближче до кінця тайму господарі поля подвоїли свою перевагу, а після перерви довели його до великого - 3:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, де можна простежити за ходом гри.

Нагадаємо, що перший матч у Києві завершився перемогою українців з рахунком 2:0.

Таким чином, учасником чемпіонату світу стала збірна Франції.