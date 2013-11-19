«Донбас» програв матч регулярного чемпіонату КХЛ «Нафтохіміку»

У Нижньокамську завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому «Нафтохімік» обіграв донецький «Донбас» з рахунком 2:0.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

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Господарі вийшли вперед вже на першій хвилині гри. Через 45 секунд після стартового вкидання Мартін Цибаков точно кинув по воротах - 1:0. Надалі команди грали з перемінним успіхом. Реальні моменти для взяття воріт мали як гравці «Нафтохіміка», так і « Донбасу». Але, до останніх хвилин гри, відзначиться нікому так і не вдалося. А за 2 хвилини і 2 секунди до фінальної сирени, коли тренер «Донбасу» Андрій Назаров замінив воротаря на шостого польового гравця в надії зрівняти рахунок, Роман Людучін вразив порожні ворота «Донбасу» - 2:0.

Таким чином, після 27 ігор на рахунку української команди 42 ​​очки і на даний момент вона займає 5-е місце в турнірній таблиці Конференції «Захід».