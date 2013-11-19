УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна

Сьогодні у Парижі відбудеться вирішальний матч плей-офф відбіркового турніру Чемпіонату світу з футболу-2014 між збірними Франції та України.

Як передає кореспондент УНІАН, для обох команд це останній шанс одержати путівку на турнір, який відбудеться влітку наступного року в Бразилії.

Перший матч у протистоянні українців і французів пройшов минулої п'ятниці, 15 листопада, у Києві і завершився переконливою перемогою господарів поля - 2:0. Після цього різко змінилася розстановка сил у парі команд, де спочатку фаворитами були гравці збірної Франції. Тепер для того, щоб вийти до фінальної частини турніру, французи мають вигравати з різницею у три або більше м'ячів. У разі перемоги господарів поля з рахунком 2:0 буде призначено додатковий час (два тайми - по 15 хвилин), а якщо однаковий рахунок за сумою двох матчів збережеться, то буде серія пенальті. За рахунку 3:1, 4:2 і таке інше путівку на чемпіонат світу завоює збірна України за рахунок того, що забила голи на полі супротивника.

Таким чином, команді Михайла Фоменка необов'язково навіть грати внічию. Збірна України може програти з мінімальною різницею, а у разі, якщо заб'є гол, то і з різницею у два м'ячі.

Аналітики букмекерських контор, які складали прогнози на цей матч, беззастережно вірять у перемогу французів у даному конкретному матчі, однак також вірять у перемогу команди України за сумою двох матчів.

На гру ставки приймаються на перемогу Франції з розрахунку 1,4 до 1, нічию - 5 до 1, перемогу України - 9,9 до 1. На вихід до фінального раунду ставки на Україну приймаються з коефіцієнтом 1,5 до 1, на Францію - 2,7 до 1.

Гра Францію - Україна в Парижі розпочнеться о 22.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.