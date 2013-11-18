Дешам: матч з Україною - гра всього мого життя

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поспілкувався з журналістами на прес-конференції в Парижі про майбутній матч плей-офф відбіркового турніру ЧС-2014 Франція - Україна, пише Чемпионат.com .

"Цей матч дуже важливий для мене. Це гра всього мого життя. Є один останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Гравці розуміють всю серйозність ситуації, ми дуже стараємося, психологічний стан футболістів поліпшується. Серія пенальті? Над цим ще не думав, але список гравців, які будуть бити в разі необхідності, я підготую. Стан газону? Не думаю, що з ним буде велика проблема. У будь-якому разі всяке буває", - сказав Дешам.

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Тренер французів також заявив, що не думав про відставку у разі поразки команди.

"Подам чи у відставку у разі вильоту? Ні, не думав про це зовсім. Мої думки зайняті майбутнім матчем. Як будемо грати - побачите на полі. Важливо не пропустити і знайти баланс між злагодженими діями в обороні і атаці. А Рібері повинні допомагати партнери, щоб його не закрили два-три гравці збірної України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф відбіркового циклу ЧС-2014 з футболу Україна – Франція відбувся 15 листопада у Києві і завершився з рахунком 2:0 на користь українців. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 19 листопада, у Парижі.