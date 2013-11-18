Збірній України не можна програти цю битву - Фоменко

Головний тренер національної збірної команди України з футболу Михайло Фоменко на передматчевій прес-конференції напередодні матчу-відповіді плей-офф кваліфікації ЧС-2014 зі збірною Франції у Парижі відповів на запитання представників ЗМІ, зауваживши, що його команді не можна програти цю битву.

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Зокрема, тренер зауважив: «Після першої гри намагаємося привести команду у порядок - функціонально, психологічно. Хлопці витратили багато сил і емоцій у першій грі. Що стосується розпорядку дня, то хлопці свою справу зробили, тому вони відпочивали. Тренерам треба було переглядати гру і робити висновки. Думаю, що у нас буде час відпочити потім.

Що стосується другого матчу, то тренер передбачає: «Не думаю, що матч буде спокійним. Ми читали висловлювання і головного тренера, і гравців французів. Вони кажуть, що буде битва. Нам не можна буде програти цю битву.

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Стосовно заміни тим гравцям, які не зможуть прийняти участь в матчі-відповіді через дискваліфікацію – Кучера та Федецького, тренер відзначив: «Ми визначаємося зі складом у день гри. Ще будуть тренування, дорога, зміна кімнатної температури на вуличну. Не можна заздалегідь робити припущення з цього приводу».

Також Фоменко розповів, чого він чекає від збірної Франції: «Виходячи з першого тайму у Києві, їм треба буде більше атакувати, аніж захищати свою територію. Що стосується нас, то ми будемо виходити з гри суперника. Якщо вони будуть грати агресивно, то нам необхідно буде зіграти ще агресивніше».

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф відбіркового циклу ЧС-2014 з футболу Україна – Франція відбувся 15 листопада у Києві і завершився з рахунком 2:0 на користь українців. Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 19 листопада, у Парижі.