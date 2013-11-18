Воротар Коваль пропустить матч Франція - Україна через отруєння

Воротар київського клубу "Динамо" і збірної України Максим Коваль пропустить матч у відповідь плей-офф відбіркового турніру Чемпіонату світу 2014 року через харчове отруєння.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

У повідомленні йдеться: "Напередодні вильоту збірної України до Франції в розташування "Динамо" повернувся голкіпер Максим Коваль. Причиною виявилося харчове отруєння. За інформацією, наданою клубним лікарем офіційному сайту "Динамо" (Київ) Леонідом Мироновим, зараз Максим йде на поправку, здає останні аналізи і через кілька днів повернеться в загальну групу, де готуватиметься до поєдинку з "Говерлою".

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Сьогодні вранці стало відомо про те, що в складі національної команди, яка відлетіла до Парижа, відсутній Коваль. Він є другим голкіпером збірної України. Основним воротарем, який відіграв без замін увесь перший матч Україна – Франція в Києві, є голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій П‘ятов.

Як повідомляв УНІАН, перший матч Україна - Франція, що відбувся в Києві 15 листопада, завершився перемогою української команди з рахунком 2:0. Гра у відповідь у Парижі пройде у вівторок, 19 листопада.