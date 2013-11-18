Матч Франція - Україна пройде під проливним дощем - синоптик

Матч-відповідь плей-офф Чемпіонату світу з футболу 2014 року між збірними Франції й України в Парижі пройде під зливою.

Про це УНІАН повідомила синоптик сайту Opogode.ua Наталія Діденко.

Діденко сказала: "Температура повітря в Парижі протягом дня становить +4 - +7 градусів, увечері похолодає до +2 - +5 градусів, під час матчу пройде дощ".

Перший матч Україна - Франція, що відбувся в Києві 15 листопада, завершився перемогою української збірної з рахунком 2:0.

Гра Франція - Україна відбудеться у вівторок, 19 листопада, в Парижі і почнеться о 22.00 за київським часом.

Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу.