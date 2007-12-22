Блохін хоче бачити Шеву в «Москві»

Тренерський штаб «Москви» розраховує, що власник команди Михайло Прохоров допоможе орендувати Андрія Шевченка у «Челсі».

«В лінії атаки нам потрібний як мінімум один швидкий форвард, - сказав головний тренер клубу Олег Блохін «Твоєму дню». - Звичайно ж, я б не відмовився від можливості бачити в команді Андрія Шевченка, з яким ми успішно працювали в збірній України. Так, можливо, у нього зараз не все виходить в Англії. Але я упевнений, що форвард такого класу, як Андрій, без особливих проблем підсилить будь-яку команду. Але, по-перше, у нас просто може не вистачити грошей на Шевченка, а по-друге, чи захоче сам Андрій переїхати до Москви?».

«В даний момент я не схильний давати коментарі з цього питання», - заявив, у свою чергу, генеральний директор ФК «Москва» Юрій Белоус.

Газета.ру