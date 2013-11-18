Феттель виграв восьму поспіль гонку «Формули-1»

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На етап до Індіанаполіс спортсмен приїхав у ранзі чемпіона сезону-2013, здобувши свій титул достроково. Проте, в цій гонці він продовжив виступати на максимумі можливостей і виграв її з перевагою більш ніж у 6 секунд над найближчим переслідувачем. Друге місце на цьому етапі змагань зайняв француз Роман Грожан, третє – австралієць Марк Уеббер.

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Таким чином, перед завершальною гонкою сезону Гран-прі Бразилії на рахунку Феттеля 372 очки. В іспанця Фернандо Алонсо, який іде другим, 227 балів, а у британця Люїса Хемілтона, який займає третє місце – 187 очок.

У Кубку конструкторів поза конкуренцією Red Bull Racing, на рахунку якого 553 очки. Другим йде Mercedes AMG – 348, третім Scuderia Ferrari – 333.

Останній етап сезону «Формули-1» у 2013 році відбудеться в Бразилії 24 листопада.