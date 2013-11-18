Збірна України полетіла до Парижа без Коваля

11:24, 18 листопада 2013
Спорт
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Збірна команда України з футболу вирушила до Франції, де 19 листопада на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2014 року з командою цієї країни

Україна - Франція - 2:0, Зозуля заробляє пенальті для України

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Політ до столиці Франції триватиме близько трьох годин.

Зазначимо, що головний тренер національної збірної Михайло Фоменко взяв до Франції 24 футболісти, у Києві через застуду залишився голкіпер київського «Динамо» Максим Коваль. Незважаючи на дискваліфікації, на виїзний матч з французами також поїхали захисники збірної України Олександр Кучер та Артем Федецький.

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф відбору до ЧС-2014 Україна – Франція відбувся у Києві 15 листопада і завершився перемогою української команди з рахунком 2:0.

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