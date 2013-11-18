Збірна України полетіла до Парижа без Коваля

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Політ до столиці Франції триватиме близько трьох годин.

Зазначимо, що головний тренер національної збірної Михайло Фоменко взяв до Франції 24 футболісти, у Києві через застуду залишився голкіпер київського «Динамо» Максим Коваль. Незважаючи на дискваліфікації, на виїзний матч з французами також поїхали захисники збірної України Олександр Кучер та Артем Федецький.

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф відбору до ЧС-2014 Україна – Франція відбувся у Києві 15 листопада і завершився перемогою української команди з рахунком 2:0.