Екс-суперник Кличка оголосив про завершення кар'єри
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі британець Девід Хей, у четвер переніс складну операцію на плечі, у зв'язку з медичними показаннями оголосив про завершення кар'єри.
"Я щиро вірив, що травма плеча була не дуже серйозною, - написав Хей на своєму офіційному сайті. - Але поглиблене медобстеження виявило весь масштаб проблеми, і вже через 24 години я був в операційній".
Операція тривала п'ять годин, і після її завершення лікуючий лікар наполегливо рекомендував британцеві завершити кар'єру, передає ІТАР-ТАСС.
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"Це нищівний удар для мене. У мене були великі плани на наступний рік - я мріяв повернути собі чемпіонський пояс в суперважкій вазі. Але, може, боксерські боги натякають, що пора нарешті повісити рукавички на цвях?", - сказав боксер.
"Я пишаюся цими досягненнями і вважаю свою боксерську кар'єру дуже успішною", - підкреслив спортсмен.
33-річний Хей віддав боксу - як професійному, так і любительському - 23 роки. Як любитель, у 2001 році він став срібним призером чемпіонату світу, як професіонал був чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (ВБА) з 2009 по 2011 роки. У 2011 році він поступився свій пояс українцеві Володимиру Кличку. Всього на професійному рингу Хей провів 28 боїв, здобув 26 перемог (24 - нокаутом) і зазнав дві поразки.