Українська біатлоністка посіла друге місце в мас-старті Кубку Норвегії

Українська біатлоністка Валентина Семеренко посіла друге місце в гонці «мас- старт» на престижному міжнародному турнірі Кубок Норвегії.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань. У перегонах, що відбулися в неділю, брали участь 26 біатлоністок, найсильніших спортсменок Норвегії та інших країн, що входять до еліти світового біатлону.

Українка жодного разу не промахнулася у стрільбі, але за швидкістю проходження дистанції була не найшвидшою. Її на 9,1 секунди випередила німкеня Андрей Хенкель, один раз схибивши у стрільбі з положення лежачи і, відповідно, пробігла одне штрафне коло.

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Третє місце - у норвежки Тори Бергер, яка тричі промахнулася і зробила три штрафних кола, але лише на 3 секунди відстала від Семеренко.

Відставання інших спортсменок від трійки лідерів виявилося значно істотнішим - майже хвилина і більше.

Ще чотири українки показали такі результати: Юлія Джима - 6 -е місце (1 промах, відставання - 1 хв 00.6 сек), 7-а - Олена Підгрушна (3, +1:15.9 ), 13-а - Наталія Бурдига (3, +1:54.0) 17- я - Марія Панфілова (3 , +2:07.7).

Офіційно олімпійський сезон 2013/ 14 стартує наступної неділі 24 листопада, коли відбудуться перші перегони Кубку світу.