«Донбас» виграв у серії буллітів у «Салавата Юлаєва»

В Уфі завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому «Салават Юлаєв» поступився в серії буллітів донецькому «Донбасу» з рахунком 2:3.

Як передає кореспондент УНІАН, це була третя гра виїзної серії єдиного представника України в КХЛ - «Донбасу».

Матч розпочався як найкраще для української команди, яка вже до середини першого періоду вела в рахунку - 2:0. На 7-й хвилині Лукаш Кашпар відкрив рахунок, а на 12-й Олександр Торяник подвоїв перевагу команди гостей. Втім, ще до закінчення першої 20-хвилинки господарі льоду зуміли відновити рівновагу. Голи на рахунку Антті Пільстрема та Олександра Панкова.

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Після бурхливого першого періоду надалі жодна з команд так і не зуміла забити гол з гри. Другий і третій періоди, а також овертайм не принесли жодного точного кидка по воротах, а доля матчу вирішилася в серії буллітів.

Це була перша серія для «Донбасу» в нинішньому сезоні. Раніше команда обходилася основним часом або, максимум, овертаймом. У цій серії удача посміхнулася донеччанам. Ренді Робітайл і Максим Якуценя свої моменти реалізували, а кидки уфимців обидва рази відбивав воротар «Донбасу» Майкл Ллейтон.

Згідно регламенту КХЛ загальний рахунок матчу - 2:3.Таким чином, після 26 - ти матчів у «Донбасу» 42 очки, і на даний момент команда посідає 5- е місце в турнірній таблиці Конференції «Захід».