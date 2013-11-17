Український боксер Ломаченко 1 березня проведе титульний бій WBO

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу, який нещодавно перейшов у професіонали українець Василь Ломаченко 1 березня 2014 проведе бій з Орландо Салідо за титул Чемпіона світу за версією WBO.

Про це повідомив офіційний сайт спортсмена.

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«Мені тільки що подзвонили з Top Rank і повідомили, що бій буде 1-го березня в андеркарті поєдинку Чавес-Вера, або у Техасі, або в Лос-Анджелесі», - сповістив боксер адміністратора свого сайту.

Як повідомляв УНІАН, дворазовий олімпійський чемпіон Ломаченко перейшов у професіонали в 2013 році і вже в першому бою нокаутував у четвертому раунді Хосе Луїса Раміреса і завоював свій перший пояс - інтернаціонального чемпіона WBO. Бій з Салідо стане другим для українця на профі-рингу.