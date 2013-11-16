"Українські отамани" виграли перший матч сезону WSB

У київському Палаці спорту завершився перший матч сезону Всесвітньої серії боксу, в якому "Українські атамани" перемогли команду "USA Knockouts".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українці виграли три з п`яти поєдинків, але загальний рахунок матчу - 4:1.

Перший бій цього вечора виявився виставковим. Ще напередодні стало відомо, що у ваговій категорії до 52 кг. американцям зарахована технічна поразка. "Нокаутери" не виконали усіх формальностей регламенту не заявив завчасно Єрроса Карреро. Разом з тим, боксер американської команди змусив пожалкувати своє керівництво про неуважність. Українець Денис Шкарубо, який дебютував в серії WSB мав перевагу на початку бою, але не витримав темпу й швидко втомився. В кінцівці американець мав перевагу й судді присудили йому перемогу по очках. Проте, рахунок став 1:0 на користь "атаманів".

Втім, у подальшому українці таких проблем не мали. Павло Іщенко легко переміг Бохотиржона Султунова, а після цього Денис Лазарєв також без проблем здолав Нодіра Касімова.

Таким чином, українці достроково виграли у матчі з п`яти боїв - 3:0.

В двух заключних боях вечора Олександр Ганзуля достроково переміг Ентоні Кэмпбела (суперник відмовився виходити на ринг перед четвертим раундом), а в бою суперважковаговиків Ростислав Архипенко поступався за очками Мохаммеду Салаху.

Підсумковий рахунок матчу - 4:1 на користь української команди.