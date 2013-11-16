Французькі ЗМІ шоковані грою в Києві

Свіжі номери французьких газет, що вийшли в суботу, рясніють заголовками з критикою національної збірної, яка напередодні програла в Києві.

Матеріали на цю тему поставили такі найбільші газети країни як L'EQUIPE, LE FIGARO, LE PARISIEN і спеціалізований FRANCE FOOTBALL.

Так, зокрема, L'EQUIPE пише: «Попереду ще поєдинок у відповідь. Ця обставина дарує надію, але, враховуючи ту гру, яку продемонструвала збірна Франції в київському поєдинку, вихід у фінальну частину ЧС стане для «триколірних» дивом. За весь перший матч з Україною у команди Дешама був лише один гольовий момент, коли на 65-й хвилині хавбек «Манчестер Сіті» Самір Насрі з забійного положення пробив прямо в П'ятова.

Зазначимо, що Франція до того моменту вже програвала 0:1. Комбінацію збірної України за участю Степаненко та Едмара завершив Зозуля, який скористався помилкою Льоріса. До забитого голу Україна не виглядала сильнішою за французів. Зате із захистом у супротивника все було в порядку. В обороні Україна робить ставку на командні дії, очевидно, це і допомогло їм двічі стримати Англію в груповому раунді відбору.

Оскільки Вальбуена знаходиться в жахливій формі, його місце в основі зайняв Самір Насрі і, таким чином, Франція перебудувалася з 4-3-3 на 4-2-3-1. Потрібно констатувати, що, на жаль, ця тактична зміна призвела до жахливих наслідків. Рібері, "опікуваний" деколи відразу двома захисниками, був нейтралізований, як і його партнери, що також не зуміли впоратися із щільною обороною».

У свою чергу, FRANCE FOOTBALL зазначає: «Рібері зловили в лещата. Йому завжди залишали занадто мало простору, щоб він міг показати свої найкращі якості. Навколо нього завжди виростали захисники, які його дуже щільно блокували. Українська збірна, зрозуміло, усвідомлювала небезпеку, яку він представляє, тому вони доклали багато сил для його нейтралізації. Проти нього було скоєно багато агресивних дій і багато фолів, не всі з яких були покарані арбітром».

У свою чергу, LE PARISIEN не такий песимістичний: «Як Франція може пробитися на ЧС, поки неясно. У Києві команда Дешама провела провальний матч. Косьєльні дискваліфікований і в повторній грі нам не помічник. У збірної Франції залишилося 90 хвилин, щоб звернути хід протистояння на свою користь і пробитися у фінальний раунд ЧС. По правді кажучи, таке бачиться можливим у двох випадках: якщо Україна провалить поєдинок у Парижі або якщо «триколірні» видадуть матч століття, не повторивши київських помилок. Що ж, ми повинні вірити».

А ось LE FIGARO не поділяє оптимізму колег: «Знову з нашою збірною трапилася катастрофа схожа на ті, що переслідують її останніми роками. Судячи з того, що показала збірна Франції в Києві, а до цього, будемо справедливі, і на Євро-2012 в матчі зі шведами, «триколірні» не заслуговують путівки на ЧС-2014. З французької національною командою щоразу відбувається одне й те ж - перед найвідповідальнішими поєдинками прагнення і вміння долати труднощі у її футболістів кудись вивітрюються».

Як повідомляв УНІАН, перший матч плей-офф чемпіонату світу з футболу Україна-Франція завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля. Вирішальна гра в боротьбі за путівку на чемпіонат світу в цій парі відбудеться 19 листопада в Парижі.