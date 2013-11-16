Боксер компанії Кличків К2 виграв титул WBA

Боксер компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Устинов здобув переконливу перемогу за очками над легендарним ветераном Девідом Туа в Самоа й завоював вакантний титул WBA Pan African.

Про це УНІАН повідомили в компанії К2.

Ключем до перемоги для білоруського велетня стало грамотне використання колосальної переваги в габаритах. Двометровий Устинов утримував господаря рингу на вигідній для себе дальній дистанції й набирав очки за рахунок, перш за все, роботи лівою рукою, не даючи невисокому й короткорукому Туа вийти на його дистанцію атаки.

В другій половині поєдинку Туа нерідко робив відчайдушні спроби донести до цілі свій коронний лівий хук на скачку, але більшість спроб не реалізувалися: або самоанський суперваговик не дотягувався до голови мінчанина, або той встигав пом'якшити удар підставкою правої рукавички. Нарешті, в тих нечисленних епізодах, коли Туа все ж таки вдавалося прорватися в ближній бій, він щойно ж потрапляв у клінч.

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Після закінчення 12-ти раундів усі судді одноголосно відзначили велику перевагу Устинова: 119-108, 119-109, 119-110.

Завдяки цій перемозі він завоював вакантний титул WBA Pan African.

Туа ж відразу після бою подякував своїм уболівальникам за підтримку й оголосив про те, що з боксом, скоріш за все, покінчено. За словами боксера, для нього настав час знайти собі якесь інше заняття.