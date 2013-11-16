Під час матчу Україна-Франція на стадіоні були червоно-чорні прапори (фото)

На НСК "Олімпійський" під час матчу Україна-Франція були присутні 67 732 людини, згідно з офіційною статистикою, пише "Сегодня".

Перед матчем уболівальники провели акцію на захист червоно-чорних прапорів, плакатів Бандери і Шухевича. Втім, як повідомлялося ще до матчу, червоно-чорні прапори ніхто не забороняв.

Також, незважаючи на проблеми з ФАРЕ та ФІФА, вболівальники на радощах дозволили собі запалити фаєри.