Букмекери підняли шанси України потрапити на ЧС-2014 з 24% до 73%

Після впевненої перемоги з рахунком 2:0 в Києві збірна України з аутсайдера протистояння з французькою командою перетворилася на явного фаворита, пише "Сегодня".

До першого матчу плей-офф відбору на ЧС-2014 котирування на прохід були 1.22 - 3.80 на користь Франції, тепер же вони майже віддзеркалилися: 1.27 - 3.40 на користь України.

Якщо перевести ці котирування в шанси у відсотках, то до 2:0 в Києві шанси команди Михайла Фоменка пробитися на чемпіонат світу були всього 24%, а сьогодні стали 73%.

У матчі-відповіді в Парижі 19 листопада французи будуть фаворитами поєдинку. Коефіцієнт на перемогу команди Дешама 1.40, на перемогу України 6.50, на нічию 4.25.