Букмекери підняли шанси України потрапити на ЧС-2014 з 24% до 73%
13:30, 16 листопада 2013Спорт
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Перемогти французів в Парижі буде важко, але шанси на вихід в ЧС- 2014 зросли майже в три рази.
Букмекери оцінили старання нашої збірної
Після впевненої перемоги з рахунком 2:0 в Києві збірна України з аутсайдера протистояння з французькою командою перетворилася на явного фаворита, пише "Сегодня".
До першого матчу плей-офф відбору на ЧС-2014 котирування на прохід були 1.22 - 3.80 на користь Франції, тепер же вони майже віддзеркалилися: 1.27 - 3.40 на користь України.
Якщо перевести ці котирування в шанси у відсотках, то до 2:0 в Києві шанси команди Михайла Фоменка пробитися на чемпіонат світу були всього 24%, а сьогодні стали 73%.
У матчі-відповіді в Парижі 19 листопада французи будуть фаворитами поєдинку. Коефіцієнт на перемогу команди Дешама 1.40, на перемогу України 6.50, на нічию 4.25.
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