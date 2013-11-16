Бензема : Франція зробить все, щоб обіграти Україну

За його словами, українці виявилися краще готові фізично.

- У теорії збірна Франції була фаворитом, - наводить France Football слова Бензема. - Але одного тільки таланту в таких матчах часто буває недостатньо. Україна відмінно готова фізично, і це стало вирішальним фактором. У домашній грі ми зробимо все і навіть більше.

Як зазначає Спорт-Експрес, гра-відповідь відбудеться 19 листопада в Парижі.