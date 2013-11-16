Бензема : Франція зробить все, щоб обіграти Україну
13:25, 16 листопада 2013Спорт
1581
Нападник збірної Франції Карім Бензема після поразки в першому стиковому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2014 зі збірною України (0:2 ) віддав належне супернику.
У теорії збірна Франції була фаворитом
За його словами, українці виявилися краще готові фізично.
- У теорії збірна Франції була фаворитом, - наводить France Football слова Бензема. - Але одного тільки таланту в таких матчах часто буває недостатньо. Україна відмінно готова фізично, і це стало вирішальним фактором. У домашній грі ми зробимо все і навіть більше.
Як зазначає Спорт-Експрес, гра-відповідь відбудеться 19 листопада в Парижі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter