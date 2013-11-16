Два голи України у ворота Франції (відео)
12:46, 16 листопада 2013Спорт
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Найнапруженіші моменти вчорашньої гри виклали в інтернет.
Матч був непростим і напруженим для України, але завершився перемогою нашої збірної
Дивіться відео двох голів, забитих збірною України у вчорашньому матчі Україна-Франція.
Нагадаємо, у другому таймі два точні удари Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка принесли перемогу українській збірної.
Тренер французів визнав, що для нього програш з таким рахунком є великим ударом.
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