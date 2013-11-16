Янукович особисто привітав збірну України з перемогою над Францією

Президент України Віктор Янукович після матчу зі збірною Франції у плей-офф кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу 2014 року з футболу зайшов до роздягальні української національної збірної й особисто привітав команду з переконливою перемогою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

«У напруженій боротьбі ви продемонстрували високий професіоналізм, довели свою майстерність та виправдали надії мільйонів уболівальників», - сказав Янукович.

Глава держави побажав футболістам і тренерам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових вагомих звершень та висловив сподівання, що національна команда й надалі здобуватиме перемоги та утверджуватиме позитивний імідж українського футболу у світі.

Разом із Януковичем команду привітав президент Федерації футболу України Анатолій Коньков.

Як повідомляв УНІАН, вчора національна збірна України з футболу вчора на матчі плей-офф кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу 2014 року обіграла команду Франції з рахунком 2:0.

Матчі-відповідь Франція - Україна відбудеться в Парижі 19 листопада.