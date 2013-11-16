У мене є три дні, щоб придумати новий рецепт - Фоменко

Головний тренер збірної України Михайло Фоменко підбив підсумки першого матчу плей-офф чемпіонату світу з футболу-2014 Україна - Франція, зазначивши, що у нього є три дні, щоб придумати новий рецепт перемоги над суперником вже у повторній грі.

Як передає кореспондент УНІАН, Фоменко зробив свою заяву на післяматчевій прес-конференції, де його зустріли представники ЗМІ оваціями.

Зокрема, Фоменко заявив: "Спасибі хлопцям, що вони зрозуміли - психологія буде вирішальним фактором у цій зустрічі. Вони грали впевнено, кожен чітко робив свою справу на полі".

Що стосується того, чи є у тренера рецепт на матч-відповідь, (за два дні до гри в Києві Фоменко заявив що знає "переможний рецепт") тренер відповів на запитання УНІАН: "Хто ж ходить в аптеку без рецепта? У мене є три дні, щоб придумати новий рецепт".

Також тренер зазначив, що для нього не стали сюрпризом зміни у складі збірної Франції, що відбулися в цій грі: "Дешам не підніс мені сюрприз".

На питання про те, чи поїде збірна України на чемпіонат світу до Бразилії Фоменко відповів: "Хотілося б. Зачекайте трошки".

Наприкінці прес-конференції тренер також подякував уболівальникам, відзначивши, що сьогодні на стадіоні був "справжній 12-й гравець".

Як повідомляв УНІАН, збірна України обіграла команду Франції з рахунком 2:0.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.

Матч-відповідь у парі Україна - Франція, в якому вирішиться доля путівки на Чемпіонат світу-2014, відбудеться в Парижі у вівторок, 19 листопада.