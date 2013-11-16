Для мене цей рахунок став ударом - тренер французів Дешам

Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам підбив підсумки першого матчу плей-офф чемпіонату світу з футболу-2014 проти збірної України, зазначивши, що матч-відповідь у Парижі буде дуже важким для його команди.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на післяматчевій прес-конференції в Києві.

Зокрема Дешам зазначив: "Для мене цей рахунок став ударом. Ми знали, що в України дуже сильна команда, але такого напору я не очікував. Суперник зіграв дуже агресивно, що і визначило його успіх. Тепер нас чекає дуже важка гра у Парижі, хоча шанси будуть залишатися до кінця ".

Кажучи конкретно про персоналії Дешам зазначив: "Українці дуже здорово зіграли проти Рібері. Вони, безумовно, знали, що це наш лідер і зуміли максимально його нейтралізувати. Це теж дуже важливий козир у загальному успіху української збірної".

У кінці Дешам зазначив: "Не все ще втрачено. Я хочу передати послання уболівальникам збірної Франції від Рібері - у нас все попереду. Все вирішиться у Парижі".

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Франція, який відбувся у Києві 15 листопада, завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.