Україна обіграла Францію

У Києві закінчився матч плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу-2014, в якому збірна України обіграла команду Франції з рахунком 2:0.

Як передає кореспондент УНІАН, це був перший з двох матчів у протистоянні французів та українців.

Гра спочатку проходила з перевагою збірної України. І якщо в першому таймі нашій команді відзначитися не вдалося, то в другому два точні удари Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка принесли перемогу.

Цей результат дуже важливий перед грою в Парижі. Тепер у столиці Франції команду Михайла Фоменка влаштує навіть поразка з мінімальним рахунком.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу в Києві, за якою ви можете простежити за ходом гри.

Матчі-відповідь Франція - Україна відбудеться в Парижі 19 листопада.