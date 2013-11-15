У США заарештували чемпіона світу з боксу

Причиною арешту став інцидент з колишньою дружиною Гамбоа і матір'ю двох його дітей Дуньєю Мартінес, повідомляє Лента.ру з посиланням на ESPN.

За словами адвоката спортсмена Тоні Гонсалеса, підозри щодо Гамбоа були досить серйозними для того, щоб спортсмена затримали, однак че, що трапилося стало несподіваним для адвоката.

У 2011 році Гамбоа вже затримували за підозрою в домашньому насильстві - тоді на боксера теж поскаржилася Мартінес. Адвокат зазначив, що в тому випадку ніяких доказів провини Гамбоа не було.

Гамбоа у 2004 році виграв золоту медаль Олімпійських ігор в Афінах. У 2007 році він покинув Кубу, став жити в Майамі і почав професійну кар'єру. У 2010 році боксер став чемпіоном світу у вазі до 57,2 кілограма, а згодом змінив вагову категорію.

Всього Гамбоа провів 23 поєдинки і у всіх здобув перемоги (16 - нокаутом). Тимчасовий титул WBA у вазі до 61,2 кілограма він виграв у червні 2013 року, перемігши за очками колумбійця Дарлейса Переса. У 2013 році Гамбоа також став фігурантом допінг-скандалу: ЗМІ писали, що боксер був пов'язаний з лабораторією, що поставляла заборонені препарати.