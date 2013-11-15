Азаров заявив, що передчуває перемогу України
20:23, 15 листопада 2013Спорт
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров передчуває перемогу української збірної з футболу, яка зіграє з Францією сьогодні в Києві
Збірна України переможе, вважає Азаров
Про це Азаров написав на своїй сторінці у Facebook.
«Безумовно, я дивитимуся цей матч і вболіватиму за наших спортсменів. У мене передчуття, що ми повинні виграти», - зазначив прем'єр-міністр.
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Як відомо, сьогодні о 21.45 на столичному НСК "Олімпійський" почнеться матч плей-офф відбіркового циклу Чемпіонату світу 2014 між збірними України і Франції.
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