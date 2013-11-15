ЗМІ: Французькі футболісти отримають мільйон євро за перемогу над Україною

Якщо Франція переграє в стикових матчах збірну України, підопічним Дідьє Дешама виплатять бонус у розмірі мільйона євро, повідомляє Взгляд.

Це будуть рекордні призові для французів у нинішньому відбірковому циклі.

Нагадаємо, що на початку 2013 року Федерація футболу України уклала спонсорський контракт з компанією "Епіцентр", яка також встановила премії для національної збірної: 100 тисяч доларів за кожну перемогу в відбірковому циклі на чемпіонат світу, і по 50 тисяч - за кожну нічию.

Нагадаємо, УНІАН проведе сьогодні онлайн-трансляцію першого матчу плей-офф між Україною та Францією.