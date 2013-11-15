ЗМІ: Французькі футболісти отримають мільйон євро за перемогу над Україною
19:09, 15 листопада 2013Спорт
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У разі перемоги збірної Франції над Україною у двох стикових матчах і виходу французів у фінал ЧС-2014 команда отримає рекордні преміальні
Французи отримають рекордні преміальні
Якщо Франція переграє в стикових матчах збірну України, підопічним Дідьє Дешама виплатять бонус у розмірі мільйона євро, повідомляє Взгляд.
Це будуть рекордні призові для французів у нинішньому відбірковому циклі.
Нагадаємо, що на початку 2013 року Федерація футболу України уклала спонсорський контракт з компанією "Епіцентр", яка також встановила премії для національної збірної: 100 тисяч доларів за кожну перемогу в відбірковому циклі на чемпіонат світу, і по 50 тисяч - за кожну нічию.
Нагадаємо, УНІАН проведе сьогодні онлайн-трансляцію першого матчу плей-офф між Україною та Францією.
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