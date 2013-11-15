"Донбас" програв матч КХЛ "Металургу" з Магнітогорська

Як передає кореспондент УНІАН, це була друга гра українського клубу у виїзній серії з чотирьох матчів.

Після перемоги у Челябінську над місцевим «Трактором» (1:0) гравці «Донбасу» упевнено розпочали гру в Магнітогорську, і перші два періоди провели з незначною перевагою над «магніткою» в один гол, забитий Євгеном Дадоновим.

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Втім команда провалила третій період, дозволивши суперникові у вирішальний момент закинути дві шайби. Дублем відзначився Сергій Мозякін, який на 47-й хвилині зрівняв рахунок, а на 56-й приніс перемогу господарям льоду.

Таким чином, на рахунку «Донбасу» - 40 очок у 25 іграх, і на даний момент команда опустилася з 4-го на 5-е місце у турнірній таблиці.