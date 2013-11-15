Суми подали заявку на проведення етапу Кубку Європи з біатлону

16:51, 15 листопада 2013
Спорт
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Сумська область претендує на проведення в Сумах одного з етапів Кубку Європи з біатлону в 2015 році

У Сумах можуть провести етап Кубку Європи з біатлону / Фото: Biathlon.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь в ході презентації Сумської області у приміщенні дипломатичної академії при МЗС України.

“Ми вже подали заявку на проведення Кубку Європи з біатлону. Йдеться про лютий 2015 року”, - сказав Чмирь.

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