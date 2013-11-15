Суми подали заявку на проведення етапу Кубку Європи з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь в ході презентації Сумської області у приміщенні дипломатичної академії при МЗС України.

“Ми вже подали заявку на проведення Кубку Європи з біатлону. Йдеться про лютий 2015 року”, - сказав Чмирь.