Суми подали заявку на проведення етапу Кубку Європи з біатлону
16:51, 15 листопада 2013Спорт
377
Сумська область претендує на проведення в Сумах одного з етапів Кубку Європи з біатлону в 2015 році
У Сумах можуть провести етап Кубку Європи з біатлону / Фото: Biathlon.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь в ході презентації Сумської області у приміщенні дипломатичної академії при МЗС України.
“Ми вже подали заявку на проведення Кубку Європи з біатлону. Йдеться про лютий 2015 року”, - сказав Чмирь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter