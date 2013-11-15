Українські футбольні експерти дали свої прогнози на результат матчу Украна-Франція

Експерти вважають, що сьогодні синьо-жовті зроблять перший крок на чемпіонат світу-2014, пише ТСН.ua.

Олег Венглинський, екс-форвард київського «Динамо» - команда виконала величезну роботу, пройшла шлях від безнадії до успіху. І тепер потрібно просто поставити жирну крапку в цій гарній історії. З іншого боку, всі чудово розуміють, який сильний суперник дістався в плей-офф. Вийти на чемпіонат світу буде дуже важко, але я все-таки вірю в позитивний результат цього протистояння.

Думаю, якщо футбольні боги були прихильні до збірної України, значить, це далеко не просто так. Ризикну припустити, що нашу команду чекає успіх. Матчі такого високого рівня і напруження, як правило, грають на психологічному підйомі.

На мій погляд, цей фактор може зіграти вирішальну роль і нівелювати ті чи інші проблеми збірної України ігрового характеру. Хоча, звичайно, в цьому матчі переможе той, хто зробить менше помилок і зіграє якомога холоднокровніше.

Наші сильні якості - швидкість, хороша атакуюча гра. Крім того, збірна України грає в рідних стінах і якщо суперника змусити діяти за своїм сценарієм, пресингувати на кожній ділянці футбольного поля, успіх не змусить себе чекати.

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Андрій Русол, екс-гравець збірної України - Нашим хлопцям в жодному разі не можна боятися французів. До матчу шанси обох команд приблизно рівні, тому налаштовуватися слід тільки на перемогу. Зараз футбол такий, що кожен здатний обіграти кожного. Результативність у попередніх поєдинках між Україною та Францією, звичайно, мізерна, але кожен новий матч - це окрема історія, і трапитися в ньому може все що завгодно.

І все-таки, мені здається, в обох зустрічах глядачі багато голів не побачать. Однак, сподіваюся, наші обов'язково заб'ють на своєму полі - перед виїздом до Парижа це дуже важливо!

Що стосується мого прогнозу на матч, то поставлю на рахунок 1:0 на користь України.

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Сергій Федоров, колишній гравець київського «Динамо» та національної збірної України - Думаю, наші хлопці розуміють, який шанс вони мають, щоб потрапити на чемпіонат світу. Головне - відповідально підійти до майбутнього поєдинку і , як з Англією, суворо зіграти в обороні.

Відтоді як я виходив на поле проти збірної Франції, минуло чимало років. Футбол стрімко змінюється, зараз всі стали діяти швидше, в тому числі і французи, більшість з яких виступають у топ-клубах Європи.

Думаю, нині "триколірним" протистояти важче, оскільки вони домоглися помітного прогресу в грі.

Однак упевнений, що атака нинішньої збірної України здатна ускладнити життя захисникам суперника. Важливо організовано зіграти і на своїй, і на чужій половині поля.

Поставлю на мінімальну перемогу збірної України з рахунком 1:0, оскільки ми граємо вдома, а значить, зможемо забити бодай гол і не пропустити.

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Сергій Морозов, радянський та український футболіст - Розраховувати на успіх можемо тільки в одному випадку - якщо будемо грати максимально інтенсивно. А це вимагає максимального фізичного тонусу. Що ж стосується тактики, то тут для України є два варіанти.

Перший: обережна, максимально дисциплінована гра з мінімумом вільних зон. Як тільки випадає сприятливий момент - контратакувати, намагатися доставляти м'яч в атаку швидше, ніж французи будуть повертатися назад.

Другий варіант: команду Фоменка буде підтримувати повний стадіон. Тому, припускаю, що моментами Україна позиційно буде атакувати - на емоціях, викликаних реакцією трибун. Важливо, щоб ці емоції були тверезими.

Відносно ж прийнятного результату, то нічия з Францією в Києві стане для України непоганим варіантом. Хоча перемога, звичайно, краще. Якщо відкриємо рахунок - на поле, напевно, вийде Девіч, який дуже ефективний під час контратак. А з початку матчу буде грати Зозуля. Він добре працює дистанційно і в позиційній атаці, і в пресингу.

Андрій Воробей, колишній український футболіст, нападник. Виступав за національну збірну України - Потрібно гідно завершити шлях на ЧС -2014, пройшовши збірну Франції.

Суперник нам у плей-офф попався дуже серйозний. До того ж французи ще й традиційно незручні опоненти. Однак я сподіваюся, що неприємні традиції ми зламаємо. З особистого досвіду протистояння з "триколірними" знаю, що вони завжди грають в так званий в'язкий футбол. Виконавці збірної Франції швидкі, в основному рослі і по-футбольному противні. Що я маю на увазі? Вони не дають нормально грати суперникам, моментально і жорстко накриваючи кожного, хто володіє м'ячем.

З іспанцями, які навіть більше французів контролюють м'яч, простіше - піренейці грають самі і дають грати іншим. Тому "синьо-жовтим" потрібно, зціпивши зуби, проявити витримку, суворо дотримуватися ігрової дисципліни і намагатися використовувати найменший шанс, щоб вразити ворота суперника, тому що шансів цих буде мало.

Нагадаємо, що матч Україна - Франція відбудеться сьогодні ввечері. Початок зустрічі - о 21:45. УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.