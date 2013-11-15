МОК оголосив 6 міст-претендентів на проведення Олімпіади-2022

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив список із шести міст, які претендуватимуть на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Інформація розміщена на офіційному сайті МОК.

У конкурсі за право стати господарем зимових Олімпійських ігор братимуть участь Алмати (Казахстан), Пекін (Китай), Краків (Польща), Львів (Україна), Осло (Норвегія) і Стокгольм (Швеція).

МОК зазначає, що представники цих міст будуть запрошені для участі у семінарі, який відбудеться у Лозанні з 4 по 6 грудня 2013 року, а також будуть запрошені як спостерігачі на зимову Олімпіаду в Сочі 2014 року.

Виконавчий комітет МОК проведе відбір міст-кандидатів орієнтовно у липні 2014 року. Остаточно місце проведення зимової Олімпіади-2022 назвуть 31 липня на сесії МОК у Куала-Лумпурі (Малайзія).