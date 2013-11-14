"Будівельник" програв матч Євроліги "Барселоні"

Київський "Будівельник" програв матч баскетбольної Євроліги іспанській "Барселоні" з рахунком 74:84.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра п'ятого туру групового етапу змагань.

Матч у Києві викликав величезний ажіотаж. Всі квитки на гру, яка проходила в столичному Палаці спорту були розкуплені ще за дві доби до початку матчу, а безпосередньо перед матчем активізувалися перекупники. Проте, вже під кінець першої чверті гри арена була заповнена вщерть.

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У першому періоді на майданчику йшла приблизно рівна боротьба і каталонська команда виграла цей відрізок гри лише з мінімальною перевагою "+3" - 24:21. А в другому кияни несподівано перехопили ініціативу. Явним лідером команди у цій 10-хвилинці був Даріуш Лавринович, а перевага "будівельників" склала "+5". У підсумку, 48:46 за підсумками половини гри.

Після великої перерви на майданчику продовжилися "гойдалки". А третій період, який в баскетболі прийнято називати ключовим, так і не приніс вирішального переваги жодному із суперників. І хоча каталонці набрали на 8 очок більше, назвати їх перевага переважною було не можна - 56:62.

Тим не менше, в заключному періоді гості впевнено втримали здобуту перевагу, а наприкінці його навіть збільшили.

Кращим гравцем матчу у складі господарів майданчика став Даріуш Лавринович набрав 21 очко.

Таким чином, після 5-ти турів на рахунку киян і раніше, лише одна перемога (над сербським "Партизаном" з Бєлграда) при 4 поразках

Наступний матч Євроліги український клуб проведе 22 листопада в гостях проти турецького "Фенербахче" зі Стамбула.