У продаж на матч Україна - Франція вийдуть 2500 квитків
22:53, 14 листопада 2013Спорт
812
15 листопада у касах НСК "Олімпійський" з'являться у продажу 2500 квитків на матч плей-офф Кубку Світу ФІФА 2014 року між національними збірними командами України та Франції.
15 листопада у касах НСК "Олімпійський" з'являться у продажу 2500 квитків на матч Україна - Франція/ Фото: ffu.org.ua
Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України
Номінальна вартість квитків − 40, 50, 60, 70, 80, 120, 250, 300 грн. Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.
На тему: Фоменко назвав особливими майбутні матчі зі збірною Франції
У день матчу каси НСК "Олімпійський" працюватимуть з 10:00 до 19:00.
Як повідомляв УНІАН, гра Україна – Франція відбудеться 15 листопада на НСК «Олімпійський». Початок матчу о 21. 45.
Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter