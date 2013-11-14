У продаж на матч Україна - Франція вийдуть 2500 квитків

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України

Номінальна вартість квитків − 40, 50, 60, 70, 80, 120, 250, 300 грн. Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.

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У день матчу каси НСК "Олімпійський" працюватимуть з 10:00 до 19:00.

Як повідомляв УНІАН, гра Україна – Франція відбудеться 15 листопада на НСК «Олімпійський». Початок матчу о 21. 45.

Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.