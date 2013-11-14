"Динамо" заплатить 100 тисяч штрафу за дії своїх уболівальників – ФФУ

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

Так, за неправомірні дії вболівальників «Динамо» на стадіоні «Авангард» 10 листопада 2013 року під час матчу 16-го туру чемпіонату з луцькою «Волинню» київський клуб оштрафовано на 100 тис. грн.

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30 тис. грн штрафу має також сплатити «Волинь» за неправомірні дії вболівальників своєї команди під час того ж матчу.

Крім того, за небезпечний напад на суперника з ризиком нанесення травми 9 листопада 2013 року під час матчу 16-го туру чемпіонату U-21 з київським «Динамо» футболіста луцької «Волині» Євгена Харченка відсторонено на 2 матчі.

Три матчі пропустить гравець київського «Динамо» Олексій Шевченко внаслідок вилучення за нецензурні вислови на адресу арбітра 9 листопада 2013 року у матчі 16-го туру чемпіонату U-21 з луцькою «Волинню».

За небезпечний напад на суперника з ризиком нанесення травми 9 листопада 2013 року у матчі 16-го туру чемпіонату U-21 з донецьким «Металургом» футболіста харківського «Металіста» Олександра Османа дискваліфіковано на 2 матчі.

За нецензурні і образливі вислови на адресу арбітра 8 листопада 2013 року у матчі 16-го туру чемпіонату U-21 з полтавською «Ворсклою» тренера львівських «Карпат» Романа Зуба відсторонено на 1 матч і оштрафовано на 2 тис. грн.

На 3 матчі дискваліфіковано гравця ужгородської «Говерли» Юрія Тома за навмисний удар суперника, який не володів м’ячем, 6 листопада 2013 року під час матчу 1-го туру другого етапу чемпіонату U-19 з луцькою «Волинню».

За нецензурні виcлови на адресу арбітра 9 листопада 2013 року у матчі 21-го туру другої ліги з херсонським «Кристалом» футболіста новокаховської «Енергії» Б.Скоцького дискваліфіковано на 3 матчі.

3 матчі пропустить футболіст горностаївського «Миру» І.Доценко за навмисний удар суперника рукою та ногою після зупинки матчу 21-го туру чемпіонату другої ліги з комсомольським «Гірником-Спорт», який відбувся 9 листопада 2013 року.

За незгоду з рішенням арбітра, яка призвела до вилучення, 9 листопада 2013 року у матчі 18-го туру чемпіонату першої ліги, старшого тренера охтирського «Нафтовика» В.Городова відсторонено на 1 матч.