Якщо боятися когось, навіщо виходити на поле - Фоменко про Рібері

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний тренер національної збірної команди України з футболу Михайло Фоменко на прес-конференції на НСК "Олімпійський".

«У нас було не досить багато днів на підготовку, а це відкриває потенційні недоліки у грі команди. Намагатимемося їх уникнути та продемонструвати свої найкращі якості», - зауважив тренер.

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На запитання стосовно того, чи слід боятися лідера збірної Франції Франка Рібері, Фоменко відповів: «У футбол грають сміливі люди, якщо боятися когось, навіщо виходити на футбольне поле? Ми налаштовуємо підопічних на гру відповідно до цього. Звичайно, Рібері - хороший гравець, який володіє сильними якостями. Але наші підопічні подивилися достатньо поєдинків за участю збірної Франції − близько 7-8 матчів».

Що стосується негативної статистики в попередніх матчах Україна – Франція тренер зауважив: «Ми не живемо учорашнім днем, а живемо сьогоднішнім».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна-Франція відбудеться на НСК «Олімпійський» 15 листопада о 21.45.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.