Зевіна виборола срібло в останній день Кубку світу FINA з плавання
Українська плавчиня Дарина Зевіна виборола срібну медаль на останньому у цьому сезоні, восьмому етапі Кубку світу FINA з плавання у Пекіні.
Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.
Зевіна фінішувала другою на 100 м на спині за 57.56. Першою закінчила дистанцію олімпійська призерка австралійка Емілі Сібом (57.22), третьою – світова рекордсменка угорка Катінка Хоссу (57.92).
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Усього ж протягом восьми етапів міжнародного турніру Зевіна завоювала 16 медалей: десять золотих, дві срібних та чотири бронзових.
Головний тренер збірної команди України та голова тренерської ради Федерації плавання України Андрій Сердінов після завершення змагань зауважив: «Дарина Зевіна дуже успішно стартувала на етапах Кубку світу. Вона – лідер збірної команди України з плавання за кількістю очок. Спортсменка продовжить змагатися на чемпіонаті Європи на короткій у Данії, який є заключним змаганнями у цьому сезоні».
Як повідомляв УНІАН чемпіонат Європи з плавання на короткій воді відбудеться у Данії 12-15 грудня.