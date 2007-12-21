Підсумки жеребкування Кубка УЄФА
Тимощук зіграє з «Вільяреалом»
У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/16 фіналу Кубка . Результати виглядають таким чином:
1 «Абердін» (Шотландія) «Баварія» (Німеччина)
2 АЕК (Греція) – «Хетафе» (Іспанія)
3 «Болтон» (Англія) – «Атлетіко» (Іспанія)
4 «Зеніт» (Росія) – «Вільяреал» (Іспанія)
5 «Галатасарай» (Туреччина) «Байєр» (Німеччина)
6 «Андерлехт» (Бельгія) – «Бордо» (Франція)
7 «Бранн» (Норвегія) «Евертон» (Англія)
8 «Цюріх» (Швейцарія) – «Гамбург» (Німеччина)
9 «Рейнджерс» (Шотландія) – «Панатінаїкос» (Греція)
10 ПСВ (Голландія) «Хельсинборг» (Швеція)
11 «Славія» (Чехія) – «Тоттенхем» (Англія)
12 «Русенборг» (Норвегія) «Фіорентіна» (Італія)
13 «Спортинг» (Португалія) – «Базель» (Швейцарія)
14 «Вердер» (Німеччина) - «Брага» (Португалія)
15 «Бенфіка» (Португалія) – «Нюрнберг» (Німеччина)
16 «Олімпік» (Франція) – «Спартак Москва » (Росія)
Перші матчі 1/16 фіналу заплановані на 13 и14 лютого, зустрічі у відповідь відбудуться 21 лютого.
Також було проведено жеребкування 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії відбудуться 6, 12 і 13 березня.
Переможець матчу 6 - Переможець матчу 1
Переможець матчу 9 - Переможець матчу 14
Переможець матчу 3 - Переможець матчу 13
Переможець матчу 5 - Переможець матчу 8
Переможець матчу 2 - Переможець матчу 15
Переможець матчу 12 - Переможець матчу 7
Переможець матчу 11 - Переможець матчу 10
Переможець матчу 16 - Переможець матчу 4