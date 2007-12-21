Підсумки жеребкування Кубка УЄФА

Тимощук зіграє з «Вільяреалом»

У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/16 фіналу Кубка . Результати виглядають таким чином: 1 «Абердін» (Шотландія) «Баварія» (Німеччина) 2 АЕК (Греція) – «Хетафе» (Іспанія) 3 «Болтон» (Англія) – «Атлетіко» (Іспанія) 4 «Зеніт» (Росія) – «Вільяреал» (Іспанія) 5 «Галатасарай» (Туреччина) «Байєр» (Німеччина) 6 «Андерлехт» (Бельгія) – «Бордо» (Франція) 7 «Бранн» (Норвегія) «Евертон» (Англія) 8 «Цюріх» (Швейцарія) – «Гамбург» (Німеччина) 9 «Рейнджерс» (Шотландія) – «Панатінаїкос» (Греція) 10 ПСВ (Голландія) «Хельсинборг» (Швеція) 11 «Славія» (Чехія) – «Тоттенхем» (Англія) 12 «Русенборг» (Норвегія) «Фіорентіна» (Італія) 13 «Спортинг» (Португалія) – «Базель» (Швейцарія) 14 «Вердер» (Німеччина) - «Брага» (Португалія) 15 «Бенфіка» (Португалія) – «Нюрнберг» (Німеччина) 16 «Олімпік» (Франція) – «Спартак Москва » (Росія) Перші матчі 1/16 фіналу заплановані на 13 и14 лютого, зустрічі у відповідь відбудуться 21 лютого. Також було проведено жеребкування 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії відбудуться 6, 12 і 13 березня. Переможець матчу 6 - Переможець матчу 1 Переможець матчу 9 - Переможець матчу 14 Переможець матчу 3 - Переможець матчу 13 Переможець матчу 5 - Переможець матчу 8 Переможець матчу 2 - Переможець матчу 15 Переможець матчу 12 - Переможець матчу 7 Переможець матчу 11 - Переможець матчу 10 Переможець матчу 16 - Переможець матчу 4

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