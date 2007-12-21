Підсумки жеребкування Кубка УЄФА

14:45, 21 грудня 2007
Спорт
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Тимощук зіграє з «Вільяреалом»

У швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/16 фіналу Кубка . Результати виглядають таким чином:

1 «Абердін» (Шотландія)  «Баварія» (Німеччина)

2 АЕК (Греція) – «Хетафе» (Іспанія)

3 «Болтон» (Англія) – «Атлетіко» (Іспанія)

4 «Зеніт» (Росія) – «Вільяреал» (Іспанія)

5 «Галатасарай» (Туреччина)  «Байєр» (Німеччина)

6 «Андерлехт» (Бельгія) – «Бордо» (Франція)

7 «Бранн» (Норвегія)  «Евертон» (Англія)

8 «Цюріх» (Швейцарія) – «Гамбург» (Німеччина)

9 «Рейнджерс» (Шотландія) – «Панатінаїкос» (Греція)

10 ПСВ (Голландія)  «Хельсинборг» (Швеція)

11 «Славія» (Чехія) – «Тоттенхем» (Англія)

12 «Русенборг» (Норвегія)  «Фіорентіна» (Італія)

13 «Спортинг» (Португалія) – «Базель» (Швейцарія)

14 «Вердер» (Німеччина) - «Брага» (Португалія)

15 «Бенфіка» (Португалія) – «Нюрнберг» (Німеччина)

16 «Олімпік» (Франція) – «Спартак Москва » (Росія)

Перші матчі 1/16 фіналу заплановані на 13 и14 лютого, зустрічі у відповідь відбудуться 21 лютого.

Також було проведено жеребкування 1/8 фіналу. Матчі цієї стадії відбудуться 6, 12 і 13 березня.

Переможець матчу 6 - Переможець матчу 1

Переможець матчу 9 - Переможець матчу 14

Переможець матчу 3 - Переможець матчу 13

Переможець матчу 5 - Переможець матчу 8

Переможець матчу 2 - Переможець матчу 15

Переможець матчу 12 - Переможець матчу 7

Переможець матчу 11 - Переможець матчу 10

Переможець матчу 16 - Переможець матчу 4

 

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