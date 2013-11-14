Україна подала заявку на проведення зимової Олімпіади-2022

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на конференції з питань розвитку Інтернету в Києві.

"Сьогодні 14 число, це був останній термін. Я хочу сказати, що ми подали заявку на участь в Олімпіаді-2022", - сказав віце-прем'єр.

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Раніше повідомлялося, що столиця зимових Олімпійських ігор-2022 буде названа в липні 2015 року під час сесії Міжнародного олімпійського комітету. На даний момент містами - конкурентами Львова вже стали столиця Норвегії - Осло, столиця Швеції - Стокгольм і казахське місто Алмати. Очікується, що спільну заявку на проведення Олімпіади-2022 можуть подати китайські міста Пекін і Чжанцзякоу.

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Зимова Олімпіада 2014 року відбудеться в російському місті Сочи. За оцінками експертів, проведення олімпіади обійдеться Росії у більш ніж 50 млрд дол.