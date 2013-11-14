Шарапова виступить у ролі коментатора на Олімпіаді в Сочі

Російська тенісистка Марія Шарапова виступить в новому для себе амплуа: на Зимовій Олімпіаді в Сочі вона працюватиме журналісткою. Спортсменка стане кореспондентом американської телекомпанії NBC, пише "Комсомольська правда".

Як повідомляє телеканал, Марія спробує представити погляд зсередини, виступаючи в ролі експерта. Телеглядачі можуть очікувати від кореспондента Шарапової аналітики і коментарів щодо подій на Олімпіаді.

У свою чергу четверта ракетка світу зізналася, що прийняла цю пропозицію з величезною радістю. На її думку, після Олімпіади Сочі займе "особливе місце в серцях багатьох спортсменів по всьому світу".

"Для мене, як учасниці (літньої) Олімпіади, має велике значення те, що в цьому році Олімпійські ігри проходитимуть в моєму рідному місті. Сочі - місто з багатою культурою та історією, і мені не терпиться поділитися цим зі світом в якості кореспондента NBC", - сказала вона.