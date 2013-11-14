Столиця Норвегії претендує на зимову Олімпіаду 2022 року

Як йдеться у заявці, місто, яке вже приймало ці Ігри 1952 року, планує витратити на них у перерахунку 5 мільярдів 300 мільйонів доларів; для порівняння, Росія, яка приймає зимові Ігри наступного року в Сочі, лише офіційно тратить на них суму приблизно у 51 мільярд доларів, повідомляє Радіо Свобода.

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Серед інших міст, які висунули свої кандидатури, є столиця Швеції Стокгольм, столиця Китаю Пекін, колишня столиця і найбільше місто Казахстану Алмати, а також Краків у Польщі і український Львів.

У федеральній землі Баварії в Німеччині виборці на референдумі наприкінці минулого тижня відхилили ідею, щоб її головне місто Мюнхен теж подало таку заявку.

Останній термін подачі цих заявок збігає 14 листопада.