Столиця Норвегії претендує на зимову Олімпіаду 2022 року

01:28, 14 листопада 2013
Спорт
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Столиця Норвегії Осло стала вже шостим містом, яке подало заявку на прийняття зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Олімпіада

Як йдеться у заявці, місто, яке вже приймало ці Ігри 1952 року, планує витратити на них у перерахунку 5 мільярдів 300 мільйонів доларів; для порівняння, Росія, яка приймає зимові Ігри наступного року в Сочі, лише офіційно тратить на них суму приблизно у 51 мільярд доларів, повідомляє Радіо Свобода.

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Серед інших міст, які висунули свої кандидатури, є столиця Швеції Стокгольм, столиця Китаю Пекін, колишня столиця і найбільше місто Казахстану Алмати, а також Краків у Польщі і український Львів.

У федеральній землі Баварії в Німеччині виборці на референдумі наприкінці минулого тижня відхилили ідею, щоб її головне місто Мюнхен теж подало таку заявку.

Останній термін подачі цих заявок збігає 14 листопада.

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