БК "Хімік" виграв четвертий матч Єврокубку

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч 5-го туру групового етапу змагань.

Южненці програвали під час матчу до початку четвертої чверті. Ще в першій 10-хвилинці гостям вдалося зробити прорив - 26:15. Але у другій чверті господарі істотно скоротили розрив у рахунку (23:17), а в третій звели перевагу гостей до мінімуму (20:19).

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Доля матчу вирішилася у завершальному періоді, коли «Хімік» здійснив свій ривок, не менше вражаючий, ніж у «Будочності» у першій 10-хвилинці - 26:14.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі господарів майданчика став американський легіонер Метт Гейтенс, який набрав 17 очок.

Таким чином, після 5-ти турів у «Хіміка» різниця перемог і поразок становить 4/1 та команда продовжує очолювати турнірну таблицю групи разом з російським БК «Нижній Новгород», у якого аналогічні показники.