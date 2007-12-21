Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати виглядають наступним чином:

«Селтік» (Шотландія) – «Барселона» (Іспанія)

«Ліон» (Франція) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Шальке» (Німеччина) – «Порту» (Португалія)

«Ліверпуль» (Англія) – «Інтернаціонале» (Італія)

«Арсенал» (Англія) – «Мілан» (Італія)

«Рома» (Італія) – «Реал» (Іспанія)

«Олімпіакос» (Греція) – «Челсі» (Англія)

«Фенербахче» (Туреччина) – «Севілья» (Іспанія)

Команда, вказана першою, перший матч грає вдома.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 19 і 20 лютого, поєдинки у відповідь будуть зіграні 4 і 5 березня. Матч у відповідь «Інтера» з «Ліверпулем» перенесли на 11 березня через те, що італійський клуб ділить стадіон з «Міланом». Фінал турніру пройде в Москві 21 травня 2008 року.