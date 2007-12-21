Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
«Челсі» поїде до Греції
Сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати виглядають наступним чином:
«Селтік» (Шотландія) – «Барселона» (Іспанія)
«Ліон» (Франція) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Шальке» (Німеччина) – «Порту» (Португалія)
«Ліверпуль» (Англія) – «Інтернаціонале» (Італія)
«Арсенал» (Англія) – «Мілан» (Італія)
«Рома» (Італія) – «Реал» (Іспанія)
«Олімпіакос» (Греція) – «Челсі» (Англія)
«Фенербахче» (Туреччина) – «Севілья» (Іспанія)
Команда, вказана першою, перший матч грає вдома.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 19 і 20 лютого, поєдинки у відповідь будуть зіграні 4 і 5 березня. Матч у відповідь «Інтера» з «Ліверпулем» перенесли на 11 березня через те, що італійський клуб ділить стадіон з «Міланом». Фінал турніру пройде в Москві 21 травня 2008 року.