ЗМІ: Суркіс може дати Блохіну ще один шанс

Вчора стало відомо, що аргентинський тренер Марсело Б'єлса погодиться на роботу в "Палмейрасі", якщо йому запропонують 5 млн. У той же час авторитетне джерело підтвердило "Динамоманії", що кияни дійсно розглядають Б'єлса як одного з кандидатів у наступники Олега Блохіна і готові вступити у переговори з аргентинським коучем .

Однак це аж ніяк не означає, що заміна на тренерському містку "Динамо" відбудеться вже цієї зими. Президент киян Ігор Суркіс готовий дати Олегу Блохіну можливість допрацювати сезон.

Для цього тренеру треба виконати наступні умови - вивести команду в плей-офф Ліги Європи і перемогти у всіх матчах чемпіонату України, що залишилися в цьому році. Враховуючи турнірне становище в групі, виконати першу умову більш ніж реально. Для цього достатньо 28 листопада обіграти на виїзді бельгійський "Генк". У чемпіонаті ж цього року динамівцям залишилося зіграти тільки проти "Говерли" та "Севастополя", так що друга умова також цілком реальна.

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Нагадаємо, що київське " Динамо" ще ніколи не тренував тренер з далекого зарубіжжя - мав місце лише досвід співпраці з двома російськими фахівцями, Юрієм Сьоміним і Валерієм Газзаєвим, які на двох принесли киянам лише один чемпіонський титул 2009 року.

58-річний Б'єлса тричі приводив свої команди до титулу чемпіона Аргентини, в 2004 році зробив збірну Аргентини олімпійським чемпіоном, а також виводив іспанський "Атлетик" у фінал Ліги Європи 2011/12. З "Атлетика" він пішов влітку 2013 року, відмовившись продовжувати контракт.