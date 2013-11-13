Майк Тайсон зізнався, що вживав кокаїн перед визначними боями

Майк Тайсон зізнається, що перебував під дією наркотиків під час визначних боїв, і використовував підроблений пеніс, щоб уникнути виявлення

У своїх нових мемуарах колишній суперваговик розповідає про те, що більшу частину власної кар'єри був залежним від кокаїну та марихуани і хитрістю уникав викриття під час перевірок на допінг, пише The Telegraph.

"Я був закінченим наркоманом", - написав Тайсон у книзі "Неоспорені істини", опублікованій у вівторок, 12 листопада.

У своїй книзі 47-річний Тайсон, який зараз перебуває на пенсії, розповів про свій лютий апетит до алкоголю і наркотиків. Уперше Тайсон спробував кокаїн в 11 років.

Тайсон визнає, що був "під кайфом" перед боєм проти Лу Саварезе в Глазго в червні 2000 року. Саме тоді він вигадав геніальний метод приховувати свою залежність.

"Я повинен був використовувати підроблений пеніс, в якому знаходилася "чиста" сеча для тесту", - говорить Тайсон.

Він заплатив $200 тис. штрафу, коли проколовся на тесті на марихуану після бою з Анджеєм Голотою в Детройті у 2000. Причиною стало те, що Тайсон не встиг отримати підроблений пеніс від члена своєї команди перед тестуванням.

Тайсон зазначає, що жалкує про вживання наркотиків.

Цього року Тайсон заявив, що через наркозалежність та алкоголізм перебував на межі смерті. Проте у мемуарах боксер виправдовує вживання наркотиків в ході своєї стрімкої спортивної кар'єри.

"Історія воєн - це історія наркотиків", - пише він. - "Кожен великий полководець і воїн від початку часів був наркоманом".

Окрім історії з наркозалежністю, Тайсон розповідає про те, як відсидів термін у в'язниці за згвалтування, як покинув бути малолітнім вуличним злодієм і почав займатися боксом.