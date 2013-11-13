ЗМІ: П'яний Мілевський розбив своє Ferrari в Туреччині (фото)
14:28, 13 листопада 2013Спорт
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Як повідомляє видання dha.com.tr, футболіст Артем Мілевський потрапив в аварію на окружній дорозі міста Газіантеп, де він виступає за клуб Газіантепспор.
За даними поліції Артем Мілевський був п'яним / Фото: DHA
Нещасний випадок стався вранці, коли Мілевський втратив керування і врізався в захисний бар'єр дороги. Футболіст не постраждав, але автомобіль був практично перетворений на купу заліза.
За даними поліції Артем Мілевський був п'яним, в його крові виявили 1,31 проміле алкоголю. Розслідуванням аварії займається місцева поліція.
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