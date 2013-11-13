Українки вирвалася в лідери на ЧЄ з шахів

У Польщі на командному чемпіонаті Європи з шахів після п'ятого туру вирвалася в лідери наша жіноча збірна, пише "Сегодня".

Українські дівчата розгромили господарок турніру команду Польщі - 3,5:0,5 (Лагно - Сочко - 1:0, Ушеніна - Завадзкі - 1:0, М. Музичук - Райліч - 1:0, Жукова - Щепковська-Горовська - нічия).

Після п'ятого туру жіноча збірна України одноосібно очолила турнірну таблицю - 10 очок, за нею йдуть Польща і Грузія - по 8... Саме з грузинською командою зіграють наші дівчата в наступному турі.

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Не так успішно на ЧЄ виступає чоловіча команда України. У п'ятому турі українці зіграли внічию з Румунією - 2:2 (Арещенко - Лупулеску - 0:1, Волокітін - Парліграс - нічия, Моісеєнко - Неведнічій - 1:0, Федорчук - Сабо - нічия).

Після п'яти турів лідирує Франція - 9 очок, Україна на шостому місці з сімома пунктами. У 6 турі граємо з Англією.