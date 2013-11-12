Віце-президент ФФУ Стороженко спростував інформацію про свою відставку

«Ніякої заяви я не писав. Поки. Чи напишу? Це те питання, над яким я ще думаю. Що стосується Конгресу ФФУ, то він не має відношення до моєї нібито відставки. Механізму усунення керівників, які обрані немає. Я обраний до 2016 року та жоден Конгрес мене змістити не може. Тільки якщо я сам напишу заяву»,- заявив Стороженко, повідомляє портал vz.ua.

На тему: Віце-президент ФФУ Стороженко залишив свій пост - ЗМІ

Питання про винесення недовіри першому віце-президенту Федерації футболу України Сергію Стороженко ймовірно розглядатиметься на найближчому Виконкомі ФФУ, порядок денний якого формувався сьогодні.

Питання про недовіру буде винесено на підставі відповідних клопотань Київської, Житомирської та Харківської обласних федерацій, повідомило джерело у ФФУ.

За словами джерела, між Стороженком та президентом ФФУ Анатолієм Коньковим відбулася неприємна розмова, під час якої віце-президенту було зазначено, що його дії компрометують український футбол і на виконкомі буде розглянуто питання про недовіру до нього.

У відповідь на це перший віце-президент запропонував не вносити це питання до порядку денного і він сам піде у відставку, зіславшись на стан здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень з`явилася інформація про те, що перший віце-президент ФФУ зібрав керівників підрозділів ФФУ, які знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні, повідомивши їм про те, що написав заяву про звільнення зі своєї посади.