Українські каратисти завоювали золото й срібло молодіжного чемпіонату світу

В Гвадалахарі (Іспанія) завершився 8-й молодіжний чемпіонат світу з карате WKF, на якому збірна України завоювала одну золоту й одну срібну медаль.

Про це УНІАН повідомили у Федерації карате України.

У престижному турнірі брали участь кадети (14-15 років), юніори (16-17) то молодь (до 21) з 83-х країн світу. Українська збірна, котру представляли 28 учасників з дев`яти областей країни, досягла найбільшого успіху в історії, вперше завоював золоту медаль світової першості. Чемпіонкою серед юніорів стала 17-річна одеситка Ірина Зарецька (-59 кг). Крім того, киянка Єлізавета Сірош стала срібним призером (кадети, +54 кг). Раніше, за всю історію молодіжних чемпіонатів світу, в активі українських каратистів було лише дві срібні медалі.

Президент Української федерації карате Сергій Левчук так прокоментував виступ команди в Іспанії: «Перемога Ірини Зарецької не стала для мене великою несподіванкою. Вона спортсменка досвідчена, в 2011-му році виграла чемпіонат Європи серед кадетів. Тому на неї ми деякою мірою розраховували. Якщо говорити глобально, то хочу відзначити, що останні два роки ми намагаємося проводити роботи з реформування системи підготовки спортсменів й взагалі всього карате в Україні. Це вже дає перші плоди. Нагадаю, що в червні, на чемпионаті Європи в Будапешті серед дорослих Аніта Серьогіна стала чемпионкою. Сподіваюся, що незабаром прийдуть й нові успіхи й згодом Україна увійде в список елітних країн у світовому карате».

Завдяки двом нагородам на чемпионаті світу в Іспанії збірна України посіла 9-е місце в загальнокомандному медальному заліку.