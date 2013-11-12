Фоменко назвав особливими майбутні матчі зі збірною Франції

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Фоменко заявив на прес-конференції на футбольній базі в Конча-Заспі.

"І тренерський штаб, і гравці чудово розуміють, який на нас очікує матч. Суперник так само ставиться до нас із підвищеною відповідальністю. Це вже не груповий турнір. У нас залишилися дві вкрай важливі гри, де вирішуватиметься доля путівки на чемпіонат світу", - підкреслив Фоменко.

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Говорячи про проблеми команди, тренер зазначив, що його турбує «дуже багато речей».

«Приміром, після обстеження ми виявили, що гравці команди перебувають у різному стані. Чому не забиває Девіч? Усі бачили останній матч "Металіста" в Харкові. "Дніпро" взагалі пропустило тур чемпіонату. Йде кінцівка першого етапу сезону, тому гравці перебувають у різному стані - функціональному й психологічному. Але це будуть матчі за одну-єдину путівку на ЧС. Особливі матчі», - сказав Фоменко.

Також тренер прокоментував той факт, що у десяти гравців збірної України є вірогідність пропуску наступного матчу в Парижі через перебір жовтих карток, якщо вони отримають попередження під час гри в Києві.

"Це футбол. Агресії в ньому стає все більше й більше. Багато залежить від психології самих гравців. Керувати цим процесом дуже важко. Те, що відбувається з отриманням гравцями карток на футбольному полі, - робочий процес. У нас є досвід проведення бесід із футболістами на теоретичних заняттях із цього приводу, але вони все одно після цього отримували картки. На жаль, з емоціями боротися непросто», - сказав Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, матчі плей-офф ЧС-2014 Україна - Франція відбудуться 15 і 19 листопада, відповідно, в Києві та Парижі.